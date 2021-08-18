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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ

18.08.2021 09:00
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На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ

За сутки, 17 августа, на Донбассе сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 18 августа.
Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия. В направлении Водяного, у Донецка, сепаратисты применяли минометы 120-го калибра. У Песков враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новолуганского сепаратисты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Золотого-4 противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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