На Донбассе смертельно ранен украинский военный

19.08.2021 11:00

За сутки, 18 августа, на Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 19 августа.

Вблизи Широкино противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. У Водяного, на Приазовье, сепаратисты обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра. При этом обошлось без потерь у ВСУ.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. В направлении Новоалександровки сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.