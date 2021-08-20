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За сутки в ООС девять нарушений перемирия, погиб военный
За сутки, 19 августа, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов - семь обстрелов и два пролета беспилотников. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 20 августа.
В направлении Новоалександровки сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского противник обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Невельского и Новозвановки сепаратисты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Красногоровки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Южного сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10, а в Донецкой области - враждебного беспилотника типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.
О нарушениях со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
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