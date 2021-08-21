ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины

21.08.2021 17:00

В честь тридцатилетия Украины компания ARTWINERY выпустила легендарное украинское игристое "Артемовское" в тематическом дизайне, сообщает ТСН.

"С того момента как Украина стала независимой наше предприятие получило возможность создавать игристые вина под собственными торговыми марками вместо "Советского шампанского". Поэтому бренд "Артемовское" родился вместе с Украиной и до сих пор остается самым любимым игристым украинцев. Чем гордится вся компания ARTWINERY. Поэтому этно-коллекция "Артемовского" - больше чем просто подарок Украине ко Дню Независимости, это часть ее истории", - прокомментировал Игорь Толкачев, генеральный директор компании.

Как рассказали в компании, праздничное лимитированное "Артемовское" представлено тремя самыми популярными вкусами - брют, полусухое и полусладкое.

Количество тиража ограничено и будет доступно к продаже исключительно в интернет-магазине производителя и в сети Duty-free.