Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе

21.08.2021 13:00

В штабе ООС рассказали, сколько человек за минувшие сутки пропустили через КПВВ Донбасса.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1589 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 1350 человек.

А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало - 359 и 250 соответственно.