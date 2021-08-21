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ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса
Центральная избирательная комиссия сообщает о невозможности подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте ЦИК.
"Донецкая и Луганская областные государственные администрации – военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", - отмечается в сообщении.
Среди данных громад - 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь в Северодонецком и Счастьенском районах Луганщины.
К данному решению ОГА пришли, учитывая выводы командования ООС, СБУ и Нацполиции в Донецкой и Луганской областях по результатам рабочего совещания "в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины".
В частности, сообщается о продолжающихся обстрелах со стороны сепаратистов по всей линии разграничения и провокациях. А это не даст полной гарантии безопасности местным жителям во время проведения избирательного процесса.
Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных минскими договоренностями.
Также, по информации обладминистраций, с начала года фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения, а сепаратисты активно применяют дистанционное минирование и поджигают сухостой вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов.
В ЦИК также сообщили, что обратились в парламент за законодательным урегулированием вопроса невозможности проведения выборов в случае установления невозможности обеспечить их подготовку, а также за определением критериев для принятия такого решения.
Теги: Донбасс, выборы, ЦИК, ООС
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