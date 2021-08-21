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На Донбассе более суток сохраняется режим тишины
21.08.2021 10:00
На Донбассе за минувшие сутки не зафиксировали нарушений режима тишины. Об этом 21 августа сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"За прошедшие сутки 20 августа и по состоянию на 7.00 утра 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – указано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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