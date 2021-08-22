В Покровске представили программу праздничных мероприятий

22.08.2021 13:00

По случаю празднования Дня флага и 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины в Покровской общине запланирован ряд торжеств. Об этом сообщает Городской совет Покровска.

23 августа Покровск отмечать День флага Украины. С самого утра, в 9.00 по улице Европейской состоится общегородская хода, при которой будет развернут государственный флаг Украины. Вечером в парке «Юбилейный» состоится дискотека.

30-й День Независимости в Покровске отметят торжественным митингом, проведение которого запланировано на 9 утра у памятника Т. Г. Шевченко. Вечером покровчан и гостей города ждут в парке «Юбилейный», где с 18.00 будут работать интерактивные локации и организованы интересные мастер-классы. В 19.00 начнется яркий концерт.