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В Покровске представили программу праздничных мероприятий
22.08.2021 13:00
По случаю празднования Дня флага и 30-летия со дня провозглашения Независимости Украины в Покровской общине запланирован ряд торжеств. Об этом сообщает Городской совет Покровска.
23 августа Покровск отмечать День флага Украины. С самого утра, в 9.00 по улице Европейской состоится общегородская хода, при которой будет развернут государственный флаг Украины. Вечером в парке «Юбилейный» состоится дискотека.
30-й День Независимости в Покровске отметят торжественным митингом, проведение которого запланировано на 9 утра у памятника Т. Г. Шевченко. Вечером покровчан и гостей города ждут в парке «Юбилейный», где с 18.00 будут работать интерактивные локации и организованы интересные мастер-классы. В 19.00 начнется яркий концерт.
Теги: праздник, программа, День Независимости, Покровск
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