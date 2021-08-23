В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области

23.08.2021 11:00

Сегодня, 23 августа, в день Государственного флага Украины в Краматорском парке "Юбилейный" был торжественно поднят самый большой флаг Украины в Донецкой области. Об этом сообщает Восточный вариант.

Флаг размером 16 на 24 метра был поднят на 80-ти метровом флагштоке, установленном к этому дню.

На мероприятии присутствовали глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, городской голова Краматорска Александр Гончаренко, военные из состава операции Объединенных сил, представители международных организаций, жители Краматорска.

«Мы прекрасно помним, какой ценой удалось нам уберечь сине-желтые цвета здесь, в Краматорске, и в других городах Донецкой области, которые сейчас свободны. И знаем, о чем рассказывает практически каждый, кто приезжает сюда из оккупированной территории: когда пересекаешь линию разграничения и вместо темных цветов оккупантов видишь свои, родные, сине-желтые, то чувствуешь свободу и силу. Однажды наш флаг вернется в Донецк, и те, кто остались в оккупации, смогут вздохнуть с облегчением», – подчеркнул в своем выступлении Павел Кириленко.