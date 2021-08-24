Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа

24.08.2021 13:00

687 человек прошли через гуманитарный коридор в Еленовке к югу от оккупированного пророссийскими боевиками Донецка в понедельник, 23 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

При этом на территорию ОРДО запущено 370 человек и 55 транспортных средств. Вместе с тем в подконтрольные Киеву районы выпущено 50 транспортных средства и 317 граждан.