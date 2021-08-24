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Архив - Донецкая область

В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте

24.08.2021 17:00
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В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Донецка будет бесплатным в связи с празднованием Дня города и Дня шахтера. Об этом в своем телеграм-канале заявил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"В честь Дня города и Дня шахтера 29 августа проезд в муниципальном транспорте будет бесплатным", — сказано в сообщении.



Теги: Донецк, бесплатно, День шахтера, День города, общественный транспорт
 
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