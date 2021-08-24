- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса09:00
- Раненые участники ООС получат премии ко Дню Независимости17:00
За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ
За минувшие сутки в результате четырех нарушений наемниками российско-оккупационных войск режима прекращения огня на Донбассе погиб украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", – говорится в утренней сводке.
В частности, противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного у Донецка.
Неподалеку Марьинка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, ООС
- С начала суток на Донбассе уже 5 обстрелов, один воин ВСУ погиб
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)
- За минувшие сутки в зоне ООС один воин погиб, один ранен, у двоих - боевые травмы
- Боевики накрыли обстрелом Авдеевку. Есть жертвы
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО09:00
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины15:00
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий13:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины17:00
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе13:00
- На Донбассе более суток сохраняется режим тишины10:00
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть15:00
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа 13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 августа11:00
- За минувшие сутки на Донбассе четыре обстрела, погиб один воин ВСУ10:00
- Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины09:00
- Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 августа15:00
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)13:00
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 5 обстрелов, погиб один украинский воин10:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- ARTWINERY выпустила лимитированное "Артемовское" ко Дню Независимости Украины
- Более 3500 человек пересекли вчера линию разграничения на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа
- В Покровске представили программу праздничных мероприятий
- ЦИК приняла решение по местным выборам в прифронтовых районах Донбасса
- На Одесском кинофестивале британский режиссер перепутал Украину и Россию (ВИДЕО)
- В Краматорске подняли самый большой флаг Украины в Донецкой области
- На Луганщине завершено строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В Киеве открылся первый саммит Крымской платформы (ВИДЕО)
- В Попасной изготовили флаг для рекорда Украины