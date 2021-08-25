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Архив - Донецкая область

Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

25.08.2021 10:00
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Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)

В Мариуполе автомобилисты-патриоты провели флешмоб к Юбилею Независимости Украины. Об этом сообщает Мариуполь Сити.
Участники сообщества D2Mariupol сформировали из автомобилей Герб Украины. Видео они опубликовали в своем Instagram.
«Наша команда выбрала именно Герб Украины для автофигуры как символ свободы и гордости! Мы благодарны каждому, кто присоединился к нашему флешмобу и стал частью небольшого, но очень красивого и теплого события!» – рассказали в D2Mariupol.



Теги: Мариуполь, флеш-моб, трезубец, автомобилисты
 
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