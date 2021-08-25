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Архив - Донецкая область

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе

25.08.2021 09:00
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе

За прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на действия врага был предоставлен адекватный ответ.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - отметили в пресс-центре ОС.



Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрелы, ООС
 
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