Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу

25.08.2021 08:00

Трехсторонняя контактная группа проведет заседание на уровне глав делегаций уже 26 августа. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ во вторник, 24 августа.

"25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа - заседание в подгруппах, 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций", - сказано в сообщении.

В повестке дня заседания ТКГ указаны: