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Архив - Донецкая область

Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе

26.08.2021 13:00
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Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе

Делегация депутатов Европейского Парламента посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Иностранных гостей сопровождал заместитель командующего объединенных сил полковник Михаил Драпатий, сообщает пресс-центр ООС.
"Во время визита в Мариуполь гости ознакомились с актуальной политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе. Также европарламентарии посетили Мариупольский торговый порт, обсудили проблематику его деятельности и последствия морской блокады в районе Азовского моря и Керченского пролива", — говорится в сообщении.
Кроме того, зарубежные гости посетили прифронтовой поселок Широкино, где осмотрели разрушенную враждебными обстрелами инфраструктуру, а также ознакомились с деятельностью военнослужащих, которые обороняют Приазовье.
Отчет о поездке в Украину рабочая группа впоследствии предоставит европейской общественности и в Европарламент.



Теги: Донбасс, Европарламент, делегация, Широкино, ООС
 
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