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Архив - Донецкая область

На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов

26.08.2021 16:00
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На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов

На всех пляжах Мариуполя появились контейнеры для сбора пластиковых отходов в виде рыб. Пластик будут собирать каждую неделю и вывозить на переработку. Об этом рассказала руководитель Зеленого совета при исполкоме Мариупольского горсовета Валентина Абалмасова, сообщает PR.UA.
По две "рыбины" появились на пляжах поселка Песчаный и левобережном, одна – на центральном пляже.
Контейнеры изготовлены из металла, длина – 2,5 м, высота – 3,5 м. У каждого свой цвет: красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый. В каждый помещается два кубометра пластика.
Проект по установке рыб-контейнеров Re-Mo-Re инициировали общественная организация «Эко Группа» и Зеленый совет при исполнительном комитете Мариупольского городского совета в рамках «Общественного бюджета». На реализацию ушел год. Общая стоимость – 370 тысяч гривен.



Теги: Мариуполь, отходы, пляж, пластмасса, контейнер
 
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