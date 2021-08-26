- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу10:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- Автомобилисты Мариуполя провели флешмоб ко Дню Независимости Украины (ВИДЕО)10:00
- Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе09:00
На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов
На всех пляжах Мариуполя появились контейнеры для сбора пластиковых отходов в виде рыб. Пластик будут собирать каждую неделю и вывозить на переработку. Об этом рассказала руководитель Зеленого совета при исполкоме Мариупольского горсовета Валентина Абалмасова, сообщает PR.UA.
По две "рыбины" появились на пляжах поселка Песчаный и левобережном, одна – на центральном пляже.
Контейнеры изготовлены из металла, длина – 2,5 м, высота – 3,5 м. У каждого свой цвет: красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый. В каждый помещается два кубометра пластика.
Проект по установке рыб-контейнеров Re-Mo-Re инициировали общественная организация «Эко Группа» и Зеленый совет при исполнительном комитете Мариупольского городского совета в рамках «Общественного бюджета». На реализацию ушел год. Общая стоимость – 370 тысяч гривен.
Теги: Мариуполь, отходы, пляж, пластмасса, контейнер
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"11:00
- В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу10:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек15:00
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"11:00
- В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа09:00
- Донецкий "Шахтер"пробился в групповой раунд Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе
- Google выпустил дудл ко Дню Независимости Украины