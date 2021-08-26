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Архив - Донецкая область

НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом

26.08.2021 14:00
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НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом

Оккупационные войска РФ 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое под Бахмутом. Об этом сообщает ДонОГА
Со стороны ВФ РФ в сторону Травневого в 18.40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17.
В 19.15 получено сообщение о попадании боеприпасов во двор по адресу: ул. Центральная, д. № 4.
Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждены стекла в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами.
Неразорвавшихся боеприпасов не обнаружено.



Теги: Донбасс, обстрел, жилой дом, Бахмут
 
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