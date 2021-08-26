Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе

26.08.2021 15:00

Швейцария передала Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает телеканал "Дом".

Тесты будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии сопривкосновения в Донецкой и Луганской областях.

В посольстве Швейцарии в Украине уточнили, что помощь от правительства передал глава национального совета Швейцарии Андреас Эби, во время визита на КПВВ "Станица Луганская". Общая стоимость тестов — почти 7 млн швейцарских франков.