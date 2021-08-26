В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу

26.08.2021 10:00

Террористическая организация "ДНР" будет организовывать бесплатные поездки в Ростовскую область для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила руководитель одной из организаций террористов, центра "357" Анна Гайворонская.

По ее словам, дончане с российскими паспортами могут подать заявки на бесплатный проезд к участкам голосования в Ростовской области. Такие заявки принимают 255 "информцентров", "общественные приемные главы ДНР", а также центр "357".

"Мы регистрируем, записываем данные людей, а в дальнейшем им перезвонят и скажут, откуда и в какое время будет отправляться автобус. Проезд будет бесплатным", – сказала Гайворонская.

Она добавила, что голосование будет проходить три дня с 17 по 19 сентября и для участия в нем необходимо иметь российский и "республиканский" паспорта. Данная возможность предоставлена для людей, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать заочно через портал Госуслуг.