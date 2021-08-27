Последние новости раздела
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа08:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- В ОРДО организуют автобусные туры в Россию для голосования на выборах в Думу10:00
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети16:00
В Волновахе произошел пожар в больнице
27.08.2021 14:00
В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Задымление наблюдалось в архивном помещении поликлиники ЦРБ. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.
Были эвакуированы 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 человек посетителей.
Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Теги: Донбасс, Волноваха, пожар, больница
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа08:00
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- Швейцария передала Украине 1,5 млн COVID-тестов для КПВВ на Донбассе15:00
- НВФ обстреляли жилой сектор поселка под Бахмутом14:00
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе13:00
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ12:00
- Зеленский опоздал на парад в Кишеневе15:00
- В Волновахе произошел пожар в больнице14:00
- В Украине из-за непогоды обесточен ряд населенных пунктов в четырех областях13:00
- Войска РФ трижды нарушили режим "тишины" на Донбассе, один украинский воин ранен12:00
- На Луганщину прибыла гуманитарная помощь от Латвии11:00
- В Украине более 2000 новых случаев COVID за сутки10:00
- Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа08:00
- В Северодонецке проведут забег в память о погибших защитниках Украины17:00
- На пляжах Мариуполя установили контейнеры для пластиковых отходов16:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- В Донецке на один день отменят плату за проезд в общественном транспорте
- «Ощадбанк» на месяц продлил действие платежных карт ВПЛ
- Хакеры взломали страницу оккупационной администрации Донецка в соцсети
- Главарь "ЛНР" опубликовал "реферат" про "исторически русский Донбасс"
- Резников рассказал об итогах заседания ТКГ 26 августа
- Почти 700 человек прошли через гумкоридор в Еленовке под Донецком 23 августа
- Делегация Европарламента посетила зону ООС на Донбассе
- Шахтер - Монако: анонс, прогноз букмекеров, где смотреть
- Сегодня возобновит работу ТКГ по Донбассу
- В ОРДО за сутки от коронавируса умерли 40 человек