В Волновахе произошел пожар в больнице

27.08.2021 14:00

В Волновахе Донецкой области утром 27 августа произошел пожар в подвальном помещении здания поликлиники центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Задымление наблюдалось в архивном помещении поликлиники ЦРБ. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

Были эвакуированы 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 человек посетителей.

Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.