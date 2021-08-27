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Архив - Донецкая область

Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая

27.08.2021 17:00
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Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая

В Донецке 28 и 29 августа будут курсировать ретро-трамваи. Их запустят по маршруту № 1, сообщают ресурсы ОРДО.
Путь следования «Металлургический завод – Железнодорожный вокзал».
График движения ретро-трамваев:
Трамвай «Ретро-1»

  • Время отправления от остановочного пункта «ДМЗ»: 10:03 (от пл. Дзержинского), 14:00, 15:27.
  • Время отправления от остановочного пункта «Ж/Д вокзал»: 10:45, 14:44, 16:12.

Трамвай «Ретро-2»

  • Время отправления от остановочного пункта «ДМЗ»: 10:47 (от пл. Дзержинского), 12:16, 13:48.
  • Время отправления от остановочного пункта «Ж/Д вокзал»: 11:29, 13:01, 14:33.


Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, ретро, День шахтера
 
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