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Завтра в Донецке на маршрут выйдут два ретро-трамвая
27.08.2021 17:00
В Донецке 28 и 29 августа будут курсировать ретро-трамваи. Их запустят по маршруту № 1, сообщают ресурсы ОРДО.
Путь следования «Металлургический завод – Железнодорожный вокзал».
График движения ретро-трамваев:
Трамвай «Ретро-1»
- Время отправления от остановочного пункта «ДМЗ»: 10:03 (от пл. Дзержинского), 14:00, 15:27.
- Время отправления от остановочного пункта «Ж/Д вокзал»: 10:45, 14:44, 16:12.
Трамвай «Ретро-2»
- Время отправления от остановочного пункта «ДМЗ»: 10:47 (от пл. Дзержинского), 12:16, 13:48.
- Время отправления от остановочного пункта «Ж/Д вокзал»: 11:29, 13:01, 14:33.
Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, ретро, День шахтера
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