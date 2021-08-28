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Архив - Донецкая область

Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке

28.08.2021 14:00
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Почти 600 человек 27 августа воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке

Около шестисот человек вчера пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией по гуманитарному коридору в Еленовке южнее Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
В ОРДО были пропущены 369 человек и 57 транспортных средств. На подконтрольную Украине территорию проследовали 221 человек и 43 транспортных средства.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, ОРДО
 
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