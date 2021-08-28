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Архив - Донецкая область

В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера

28.08.2021 17:00
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В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин на один день приостановил действие комендантского часа на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.
Как говорится в "распоряжении", подписанном Пушилиным, действие комендантского часа приостанавливается с 23:00 часов 29 августа до 04:00 часов 30 августа 2021 года.
Следует отметить, что комендантский час в ОРДО также не действует в выходные дни в период с 1 июня до 15 сентября 2021 года.



Теги: Донбасс, комендантский час, День шахтера, ОРДО
 
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