В ОРДО отменили комендантский час для празднования Дня Шахтера

28.08.2021 17:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин на один день приостановил действие комендантского часа на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.

Как говорится в "распоряжении", подписанном Пушилиным, действие комендантского часа приостанавливается с 23:00 часов 29 августа до 04:00 часов 30 августа 2021 года.

Следует отметить, что комендантский час в ОРДО также не действует в выходные дни в период с 1 июня до 15 сентября 2021 года.