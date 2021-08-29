Минреинтеграции объявило второй отбор на льготную ипотеку для ВПЛ

29.08.2021 15:00

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) проведет второй отбор победителей в рамках программы льготных ипотечных кредитов под 3% для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отбор состоится 31 августа в 14:00, он будет транслироваться на YouTube-канале Госмолодежьжилья.

«Процедура будет осуществлена путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker, предложенного Международным консультантом (IPC GmbH), согласованного KfW и соответствующего требованиям законодательства по защите персональных данных», – уточнили в Минреинтеграции.

По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня свяжутся с победителями по предоставлению документов.

Кроме того, список победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном сайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.

В Минреинтеграции отметили, что на сутки, когда будет проводиться отбор, 31 августа, будет прекращено формирование реестра кандидатов на участие в программе. Прием заявлений от кандидатов для включения в реестр будет возобновлен со следующего дня после проведения отбора – с 1 сентября.

Заявления подаются через портал «Дія» по ссылке.