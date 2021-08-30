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Архив - Донецкая область

На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены

30.08.2021 09:00
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На Донбассе за сутки 9 обстрелов, двое украинских воинов ранены

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.
Возле Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Крымского враг дважды обстреливал позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Попасной оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-3 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции изстанковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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