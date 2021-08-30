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Архив - Донецкая область

"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)

30.08.2021 13:00
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"Третья сила" поздравила дончан с Днем города гимном Украины (ВИДЕО)

Вчера патриоты из организации "Третья сила" приветствовали жителей временно оккупированого Донецка с Днем города и Днем шахтера. Об этом рассказали представители организации.
Неравнодушные граждане оставили блютуз-колонки в нескольких местах и включили гимн Украины.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, гимн, День города
 
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