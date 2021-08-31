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На Донбассе 11 обстрелов, погиб украинский воин, еще двое ранены
За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, возле Новозвановки враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.
Неподалеку от Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму.
Раненых воинов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней степени тяжести.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новозвановки противник применял минометы 120-мм калибра.
Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
Теги: Донбасс, погибший, обстрелы, раненые, ООС
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