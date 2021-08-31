На Донбассе 11 обстрелов, погиб украинский воин, еще двое ранены

31.08.2021 10:00

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, возле Новозвановки враг трижды обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА была сброшена граната ВОГ-17.

Неподалеку от Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму.

Раненых воинов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней степени тяжести.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник применял минометы 120-мм калибра.

Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.