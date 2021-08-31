В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе

31.08.2021 17:00

В Днепре, в театре имени Шевченко, открылась выставка «Стена надежды: матери забытых сыновей». Она посвящена пропавшим без вести в зоне АТО и их родным, сообщает Суспильне.

Выставку инициировала общественная организация родных пропавших без вести «Надежда» при поддержке Международного Комитета Красного Креста и Посольства Швейцарии.

Экспозиция рассказывает о 120 украинцах, которые исчезли в зоне боевых действий на Донбассе. На ней, в частности, представили детские фото и игрушки украинских бойцов, чьё место пребывания пока неизвестно.

Под фотографиями есть QR-код, который поможет посетителям узнать каждую конкретную историю.

Увидеть экспозицию в театре имени Шевченко можно будет еще в течение двух дней, до 2 сентября. Вход свободный.

Далее выставка отправится в другие города страны, в частности Киев.