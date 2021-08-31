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Архив - Донецкая область

В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе

31.08.2021 17:00
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В Днепре презентовали выставку о пропавших без вести на Донбассе

В Днепре, в театре имени Шевченко, открылась выставка «Стена надежды: матери забытых сыновей». Она посвящена пропавшим без вести в зоне АТО и их родным, сообщает Суспильне.
Выставку инициировала общественная организация родных пропавших без вести «Надежда» при поддержке Международного Комитета Красного Креста и Посольства Швейцарии.
Экспозиция рассказывает о 120 украинцах, которые исчезли в зоне боевых действий на Донбассе. На ней, в частности, представили детские фото и игрушки украинских бойцов, чьё место пребывания пока неизвестно.
Под фотографиями есть QR-код, который поможет посетителям узнать каждую конкретную историю.
Увидеть экспозицию в театре имени Шевченко можно будет еще в течение двух дней, до 2 сентября. Вход свободный.
Далее выставка отправится в другие города страны, в частности Киев.



Теги: Донбасс, выставка, пропавший без вести, Днепр
 
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