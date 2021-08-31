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Архив - Донецкая область

Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек

31.08.2021 13:00
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Вчера через КПВВ на Донбассе прошли почти 3000 человек

Вчера, 30 августа, на Донбассе работали два КПВВ на линии разграничения, сообщает Восточный вариант.
Через КПВВ Станица Луганская в сторону оккупированного Луганска прошло 1015 человек, на подконтрольную Украине территорию 1161 человек.
Через КПВВ Новотроицкое – 430 в сторону оккупированного Донецка и 266 на территорию, подконтрольную Украине.



Теги: Донбасс, КПВВ, ОРДЛО
 
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