Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"

01.09.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ обнаружила в прифронтовой Марьинке тайник боевика НВФ "Пятнашка"

СБУ обнаружила новый тайник оружия вблизи линии разграничения: среди изъятого - почти 3000 патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ продолжает системную работу по блокированию незаконного оборота оружия и боеприпасов. На этот раз тайник с военными средствами поражения обнаружен в Донецкой области", - говорится в сообщении
По информации следствия, обустроил его один из участников незаконного вооруженного формирования "ДНР" Пятнашка. Боевик спрятал оружие в собственном доме в селе Марьинка Покровского района, вблизи линии разграничения.
Владелец тайника воевал на стороне террористов при захвате своего села оккупантами. Сейчас он скрывается на оккупированной территории Донбасса.
В ходе обыска тайника, расположенного на территории заброшенной жилого здания, изъято:
- почти 3000 патронов различного калибра;
- 5 гранат РГД-5;
- 9 гранат Ф1;
- 2 гранаты РГН;
- запал УДЗ к гранате РГН;
- 8 гранатометных выстрелов ВОГ-17;
- 2 гранатометных выстрела ВОГ-25;
- 2 выстрела к ручному противотанкового гранатомету РПГ-7;
- 3 хвостовика к выстрелам РПГ-7;
- 3 снаряда калибра 23 х 152 мм;
- 2 детонатора для артиллерийского боеприпаса.
Полученные средства поражения переданы на экспертизу.



Теги: Донбасс, Марьинка, оружие, СБУ, тайник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх