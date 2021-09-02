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Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе
За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, ранен один украинский воин. Сегодня, 2 сентября, враг осуществил еще 2 обстрела, ранен еще один украинский боец. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Возле Новолуганского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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