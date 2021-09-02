Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке добавили новый автобусный маршрут

02.09.2021 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке добавили новый автобусный маршрут

С 6 сентября в Донецке по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения по городскому маршруту общего пользования № 10-а «мкр-н Ал. Григорьевка – пр.Партизанский – пр.Киевский – ул.Университетская – Хладокомбинат «Винтер». Об этом сообщает так называемый “глава администрации” Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram.
По указанному маршруту запланированы отправления по следующему графику:
- от мкр-на Ал. Григорьевка: в 06.56, 08.46, 16.38, 18.21;
- от хладокомбината «Винтер»: в 05.58, 07.52, 15.40, 17.23.



Теги: Донецк, Донбасс, автобус, маршрут
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх