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Архив - Донецкая область

В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке

02.09.2021 11:00
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В штабе ООС отвергли обвинения в обстреле оккупированной Горловке

Двое детей семи и десяти лет пострадали при обстреле на временно оккупированной части Донецкой области — в Горловке. Оккупационные "власти" уже обвинили в обстрелах украинских военных. Однако в штабе операции Объединенных сил (ООС) заявили, что это попытка прикрыть собственные преступления, передает "Дом".
Инцидент произошел вечером 28 августа, а 1 сентября факт ранения подтвердили в ОБСЕ. У старшего ребенка — мальчика — ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны, а у младшей девочки ушибы. В больнице их состояние оценили как средней тяжести.
Как отметил глава пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, учитывая то, что этот обстрел велся из временно оккупированной Горловки, из жилого сектора, ответный огонь украинские военные не вели.
"Это — создание информационного шума для того, чтобы прикрыть свои собственные преступления, собственные обстрелы, которые они осуществляют из жилого сектора, пытаясь навредить жизни и здоровью наших военнослужащих и иногда, к сожалению, гражданских жителей. И хочу еще раз повторить, что они нас обвиняют, что якобы мы применили минометы. Еще раз напоминаю, что ни одно оружие, которое у нас есть в наличии, я имею в виду минометы, не имеет достаточной мощности", — подчеркнул Саранцев.



Теги: Донбасс, Горловка, дети, ранение, ООС
 
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