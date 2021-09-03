Электричка Мариуполь - Волноваха перешла на ежедневный график

03.09.2021 12:00

Пригородный поезд Мариуполь - Волноваха с сегодняшнего дня начал курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала Донецкой железной дороги.

«С целью улучшения условий перевозок пассажиров с 3 сентября поезд №6106/6107 Мариуполь - Волноваха будет курсировать ежедневно. Ранее этот поезд ходил только в 1,5,6,7 дни недели», — говорится в сообщении.

Так, из Волновахи электропоезд отправляется в 10:31 и прибывает на конечную станцию Мариуполь в 12:25.

Со станции Мариуполь поезд будет отправляться в 14:40 и по-прежнему будет останавливаться на станциях Сартана, Асланово, Кальчик, Карань, а также на остановочных пунктах согласно расписанию. В Волноваху он прибывает в 16:35.

Поезд состоит из шести вагонов, что позволяет одновременно перевозить около 600 пассажиров.