Медикам Славянска начали выплачивать долги по зарплате

03.09.2021 11:00

Вчера городская клиническая больница в Славянске получила транш от Национальной службы здоровья Украины. Новостью поделился на своей странице в Фейсбук глава ВГА Славянска Вадим Лях.

"Транш от НСЗУ пришел в размере 5 млн. 932 тыс. грн. Все деньги уже направлены на погашение задолженности по зарплате. Надеюсь, эта новость несколько снимет социальное напряжение в лечебном учреждении", — сообщил Лях.