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Архив - Донецкая область

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки

03.09.2021 16:00
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"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до Авдеевки

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов до прифронтовой Авдеевки. Ранее его ограничили из-за обстрелов войсками РФ 28 августа. Об этом компания сообщила в Telegram.
"Уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - говорится в сообщении.



Теги: Авдеевка, поезд, Укрзализниця
 
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