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Архив - Донецкая область

В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации

03.09.2021 17:00
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В Краматорске открывают второй центр массовой вакцинации

В Краматорске с 6 сентября в ТЦ "Эпицентр" заработает второй центр массовой вакцинации от COVID-19, сообщает «ОстроВ».
Мобильный пункт расположится на базе торгового центра «Эпицентр» по ул. Марии Примаченко, 14. График работы: понедельник-воскресенье с 9:00 до 14:30. Прививки в нем будут проводить китайской вакциной CoronaVac.
Первый центр массовой вакцинации функционирует с 7 августа в здании краматорского автовокзала по бул.Машиностроителей, 28. Прием в нем одновременно осуществляют пять бригад врачей.
Таким образом, общее количество пунктов массовой COVID-иммунизации на Донетчине увеличится до 13. Помимо Краматорска они были открыты Мариуполе, Торецке, Славянске, Бахмуте, Волновахе, Покровске, Селидово, Константиновке и Доброполье. Здесь можно сделать укол без предварительной регистрации. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
По состоянию на 3 сентября в Донецкой области провели почти 355 тысяч прививок против коронавирусной инфекции, более 150 тысяч человек привиты второй дозой вакцины.



Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, центр, COVID-19
 
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