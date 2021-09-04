На Донетчине два класса перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

04.09.2021 10:00

Два класса учебных заведений в разных громадах Донецкой области отправили на самоизоляцию из-за риска заболевания коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции 3 сентября сообщила директор департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева, передает ОстроВ.

"У нас заболели два ученика и шесть учителей. По одному классу в Добропольской и Николаевской громадах переведены на дистанционный режим обучении. Дети ушли на самоизоляцию из-за того, что заболели их одноклассники и учителя", - сказала Татьяна Сидашева.

Она добавила, что именно в этих громадах отмечается низкий процент вакцинации педагогических работников.

При этом лидерами по иммунизации работников школ в Донецкой области являются Александровская громада – 98%, Торецкая – 93%, Марьинская – 76%, Бахмутская – 75%, Селидовская – 74%, Волновахскяа – 72%. В число аутсайдеров вошли Шаховская, Мангушская, Кальчицкая громады. В них прививки получили менее 25% сотрудников сферы образования.