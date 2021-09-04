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В ОРДО убрали "курортные" блокпосты
04.09.2021 13:00
В ОРДО, в Новоазовском районе, ликвидировали четыре блокпоста НВФ. Эти посты были установленные якобы «в противоэпидемиологических целях». Об этом сообщил главарь НВФ и так называемый «глава района» Олег Моргун, передают местные СМИ.
«Сняли четыре блокпоста — в Самсоново под Безыменным, в Васильевке, Приморском, Шевченко. В связи с окончанием сезона. Дети пошли в школу, количество людей уменьшилось, соответственно смысловой нагрузки в этих постах нет», — сообщил Моргун.
По его словам, в районе Самсоново блокпост остался, однако досмотр там не проводится, и ограничения на проезд в село не действуют. В остальных точках сооружения демонтированы.
Теги: Донбасс, Новоазовский район, блокпост, ОРДО
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