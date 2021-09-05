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Архив - Донецкая область

В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии

05.09.2021 15:00
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В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии

Первый из четырех запланированных крупных гуманитарных грузов из Швейцарии пересек линию соприкосновения в Донбассе в направлении Донецка. Об этом в воскресенье в Twitter сообщило посольство Швейцарии в Киеве.
«Сегодня первый из четырех крупных конвоев из Швейцарии — 130 грузовиков с гуманитарной помощью — в сопровождении группы швейцарского подразделения гуманитарной помощи пересек линию соприкосновения [на Донбассе] в направлении Донецка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это 13-й и самый крупный гуманитарный груз, направленный Швейцарией в восточную часть Украины.
«[Транспорт] доставит химикаты для очистки воды, 1,5 млн антиген-тестов на ковид и 30 аппаратов для искусственной вентиляции легких», — проинформировало дипломатическое представительство.



Теги: Донбасс, Швейцария, гуманитарный конвой, ОРДО
 
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