Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)

06.09.2021 08:00

Одна из дочерей главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина Илона отдохнула на курорте в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующие фото и видео из элитного отдыха 17-летней девушки публикует ТСН.

На фото и видео видно девушку в брендовой одежде на фоне зданий, в купальнике на побережье Персидского залива, на яхте, во время катания на сноуборде на песчаных дюнах.

Телеграмм канал "Бэтмен ДНР" жалуется, что жители оккупированной территории выживают на нищенские зарплаты, а Пушилин, его семья и окружение ведут роскошную жизнь. Отмечается, что, мол, дочь главаря боевиков отдохнула в Дубаи "за счет украденных из бюджета "ДНР" денег". Номер в гостинице, где останавливалась Илона, стоит 3 тыс. долларов, а сам отдых обходится в 7-8 тыс. долларов.