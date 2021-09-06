Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью

06.09.2021 11:00

В Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь. Об этом во время рабочего визита в Мариуполь заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Мариуполь ведет единственная железнодорожная колея Запорожье - Камыш-Заря - Волноваха. Этот участок перегружен, не электрифицирован и частично одноколейный. Мы изучаем и оцениваем различные варианты решения. Один из вариантов - новая магистраль Покровск - Курахово - Шахта "Южнодонбасская" - Волноваха - Мариуполь", - рассказал глава Мининфраструктуры.

Отмечается, что проект предусматривает электрификацию 46,5 км, достройку 20 км и реконструкцию 18 км путей, его стоимость составляет 2,6 млрд грн. Благодаря ему дорога в Харьков сократится на 6 часов.