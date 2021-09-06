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В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму
Так называемый "народный совет ДНР" опубликовал список избирательных участков в РФ, на которых жители ОРДО с российским гражданством смогут очно проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщается на сайте "парламента ДНР".
"Для желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Граждане Республики будут дополнительно оповещены о точках сбора населения в городах и районах для выезда в дни голосования в Ростовскую область", - говорится в сообщении.
Избирательные участки расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов Ростовской области:
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1082 346972, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Алексеевское сельское поселение, село Алексеевка, улица Гагарина, 34, здание Алексеевского сельского дома культуры;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1083 346962, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Алексеевское сельское поселение, село Александровка, улица Московская, 39А, здание Александровского сельского дома культуры;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1099 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, поселок Матвеев Курган, улица Донецкая, 1, здание МБОУ Матвеево-Курганская СОШ №2;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1100 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, поселок Матвеев Курган, улица 1-я Пятилетка, 42, здание Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1101 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, поселок Матвеев Курган, улица 1 Мая, 18, здание МФЦ;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1102 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, поселок Матвеев Курган, улица 1-я Пятилетка, 107, здание МУК "Районный дом культуры";
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1103 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, поселок Матвеев Курган, улица Славы, 6Б, здание МБУ ДО "Детская школа искусств";
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1105 346981, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, хутор Староротовка, проспект Дружбы, 68, здание Матвеево-Курганской детскоюношеской спортивной школы;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1110 346960, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Новониколаевское сельское поселение, село Авило-Успенка, улица Ленина, 60, здание Авило-Успенского сельского дома культуры;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1111 346961, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Новониколаевское сельское поселение, село Новониколаевка, улица Ленина, 69А, здание Новониколаевского сельского дома культуры;
- Матвеево-Курганский район, УИК № 1112 346980, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Новониколаевское сельское поселение, поселок Ленинский, улица Центральная, 35, здание Ленинского сельского дома культуры;
- Неклиновский район, УИК №1318 346861, Ростовская область, Неклиновский район, Платовское сельское поселение, село Весело-Вознесенка, Октябрьская, 93-а, здание СДК МБУК Платовского сельского поселения Неклиновского района "Дом культуры и клуб";
- Куйбышевский район, УИК № 1018 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, Куйбышевское сельское поселение, с. Куйбышево, ул. Театральная, 22, здание МБУК "Районный дом культуры";
- Куйбышевский район, УИК № 1019 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, Куйбышевское сельское поселение, с. Куйбышево, Театральная, 22, здание МБУК "Районный дом культуры";
- Куйбышевский район, УИК № 1021 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, Куйбышевское сельское поселение, с. Куйбышево, Куйбышевская, 1-л, здание МФЦ.
Теги: Донбасс, выборы, Госдума, избирательный участок, ОРДО
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