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Архив - Донецкая область

"ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"

07.09.2021 13:00
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"ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"

Так называемые "главы ДНР и ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о достижении договоренности по созданию единого экономического и таможенного пространства.
"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками, станет залогом ускорения их развития", — отмечается в заявлении.



Теги: экономика, таможня, договор, ДНР, ЛНР
 
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