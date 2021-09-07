"ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"

07.09.2021 13:00

Так называемые "главы ДНР и ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о достижении договоренности по созданию единого экономического и таможенного пространства.

"Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками, станет залогом ускорения их развития", — отмечается в заявлении.