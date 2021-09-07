Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На шахте ОРДО под завалом погиб горняк

07.09.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На шахте ОРДО под завалом погиб горняк

Утром 7 сентября на шахте «Ясиновская-Глубокая», которая находится в пригороде оккупированного Донецка, произошло обрушение пород кровли, сообщают ресурсы ОРДО.
"В результате обрушения получил травмы, не совместимые с жизнью, горнорабочий очистного забоя 1979 года рождения", — говорится в сообщении.



Теги: шахта, погибший, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх