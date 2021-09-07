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На шахте ОРДО под завалом погиб горняк
07.09.2021 16:00
Утром 7 сентября на шахте «Ясиновская-Глубокая», которая находится в пригороде оккупированного Донецка, произошло обрушение пород кровли, сообщают ресурсы ОРДО.
"В результате обрушения получил травмы, не совместимые с жизнью, горнорабочий очистного забоя 1979 года рождения", — говорится в сообщении.
Теги: шахта, погибший, ОРДО
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