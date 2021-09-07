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СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО
В Запорожской области блокировали канал поставки метадона на оккупированную часть Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Наркотики в ОРДО отправляли не через линию разграничения, а через границу с РФ. Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн.
Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая привлекла к делу "партнершу" с временно оккупированного Донецка.
По данным следствия, злоумышленники скрывали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах. А переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.
Из России "товар" через неподконтрольные участки границы попадал на территорию временно оккупированного Донецка. Там его фасовали и реализовывали.
Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка.
В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.
В рамках уголовного производства организатора канала задержали и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц.
Теги: наркотики, Запорожская область, СБУ, ОРДО
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