- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"13:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк16:00
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО15:00
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"13:00
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки08:00
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму17:00
СБУ провела учения на ж/д вокзале Константиновки
Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях приняли участие в учениях в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.
Согласно легенде, "террористы" решили совершить теракт на железнодорожном вокзале города Константиновка на Донеччине. Они заложили три "взрывные устройства", два из которых взорвали сразу. Третий взрыв "злоумышленники" планировали произвести позже.
Так, сначала правоохранители эвакуировали пассажиров и работников вокзала, потом силовики окружили места взрывов. Тем временем служебная собака обнаружила место закладки третьего "взрывного устройства", которое обезвредили взрывотехники.
По итогам учений руководство штаба Антитеррористического центра СБУ предоставило рекомендации и разработало дополнительные инструкции по улучшению уровня межведомственного взаимодействия для всех участников тренировок.
Теги: Донбасс, Константиновка, СБУ, учения
- СБУ выдала США фамилии генералов РФ, которые воюют на Донбассе
- Фотособытия недели (26 марта - 1 апреля). Впечатляющие провал, танцовщицы, освещение и часы
- СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине
- Донбасс и пытки: реакция ООН, РФ, СБУ и США
- На Донбассе поймали боевика-мародера (ВИДЕО)
- Наши частные детективы ловят международных аферистов
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"13:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- На шахте ОРДО под завалом погиб горняк16:00
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО15:00
- "ДНР" и "ЛНР" договорились о создании "единого экономического пространства"13:00
- Более 450 человек воспользовались вчера гумкоридором «Новотроицкое – Еленовка»12:00
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска11:00
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек09:00
- На Венецианском кинофестивале представили украинскую драму "Блик"17:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"15:00
- Верховна Рада Украины легализировала криптовалюты14:00
- В ОРДЛО анонсировали ликвидацию "таможни" между "ДНР" и "ЛНР"13:00
- В Чехии участнику НВФ "ДНР" дали 20 лет тюрьмы12:00
- В ОРЛО объявили день траура по погибшим шахтерам11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября10:00
- Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-1909:00
- Украинский воин ранен в результате российских обстрелов на Донбассе08:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Как живется людям с инвалидностью в Украине?12:00
- Почему нужно сравнивать микро-кредиты перед заимствованием10:00
- COVID-19 становится «пандемией невакцинированных»13:00
- Как выбрать лучшее онлайн казино в Украине: советы новичкам18:00
- На пороге нового школьного питания15:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Названа сумма расходов РФ на содержание ОРДЛО
- Дочь главаря боевиков "ДНР" отдохнула на курорте в Дубае (ВИДЕО)
- На КПВВ Донбасса перестали делать поблажки для людей без электронного пропуска
- В ОРДО прибыл 13-й гумконвой из Швейцарии
- Мариуполь хотят соединить с Покровском новой железнодорожной магистралью
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября
- В ОРДО обнародовали адреса участков в РФ для голосования на выборах в Госдуму
- Умер один из свидетелей по делу о катастрофе рейса MH17
- СБУ блокировала канал поставки наркотиков в ОРДО
- На шахте в ОРЛО погибли девять человек