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Названо количество членов НВФ, воспользовавшихся программой "Тебя ждут дома"
08.09.2021 15:00
За более чем 7 лет войны программой реинтеграции бывших участников НВФ ОРДЛО "Тебя ждут дома" воспользовалось 420 человек. 390 из них — мужчины, остальные — женщины. Об этом "Восточному варианту" рассказали в Службе безопасности Украины.
В основном это медицинские работники, автомеханики, охранники, повара, которые были в рядах НВФ, но не бравшие в руки оружие и не подвергавшие других людей различным видам насилия.
Главный критерий для успешного участия в программе — не иметь за собой тяжких преступлений против Украины и ее граждан.
Теги: реабилитация, СБУ, ОРДЛО, НВФ
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