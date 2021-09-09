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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе

09.09.2021 08:00
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Двое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также враг осуществил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
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Возле Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что в ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из не запрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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